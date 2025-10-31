Производители из ХМАО стали лидерами агровыставки УрФО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Предприятия ХМАО завоевали 41 награду на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Югорские производители получили 34 золотых и 7 серебряных медалей за продукты из мяса, рыбы, молока и дикоросов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
«Рады, что югорские деликатесы продолжают получать признание и высокую оценку в том числе за пределами региона. Это яркий пример успешного сочетания традиций качества и современных технологий производства», — написал Кухарук. Он отдельно отметил лидеров — ИП Артеменко с четырьмя золотыми медалями и АО «Рыбокомбинат „Ханты-Мансийский“ с тремя золотыми и одной серебряной наградой.
Среди других предприятий-победителей — ООО «НРКК „Санта-Мария“ и СПК „Ханты-Мансийский“, получившие по три золотые медали, а также ООО „Ягоды Югры“ с четырьмя золотыми наградами. Всего югорские предприятия представили на конкурс „Лучший продукт — 2025“ свои лучшие изделия.
