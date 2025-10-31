Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Производители из ХМАО стали лидерами агровыставки УрФО

31 октября 2025 в 17:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Югорские производители получили 41 награду на агровыставке УрФО

Югорские производители получили 41 награду на агровыставке УрФО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятия ХМАО завоевали 41 награду на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Югорские производители получили 34 золотых и 7 серебряных медалей за продукты из мяса, рыбы, молока и дикоросов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«Рады, что югорские деликатесы продолжают получать признание и высокую оценку в том числе за пределами региона. Это яркий пример успешного сочетания традиций качества и современных технологий производства», — написал Кухарук. Он отдельно отметил лидеров — ИП Артеменко с четырьмя золотыми медалями и АО «Рыбокомбинат „Ханты-Мансийский“ с тремя золотыми и одной серебряной наградой.

Среди других предприятий-победителей — ООО «НРКК „Санта-Мария“ и СПК „Ханты-Мансийский“, получившие по три золотые медали, а также ООО „Ягоды Югры“ с четырьмя золотыми наградами. Всего югорские предприятия представили на конкурс „Лучший продукт — 2025“ свои лучшие изделия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал