Производители из ХМАО стали лидерами агровыставки УрФО

Предприятия ХМАО завоевали 41 награду на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Югорские производители получили 34 золотых и 7 серебряных медалей за продукты из мяса, рыбы, молока и дикоросов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«Рады, что югорские деликатесы продолжают получать признание и высокую оценку в том числе за пределами региона. Это яркий пример успешного сочетания традиций качества и современных технологий производства», — написал Кухарук. Он отдельно отметил лидеров — ИП Артеменко с четырьмя золотыми медалями и АО «Рыбокомбинат „Ханты-Мансийский“ с тремя золотыми и одной серебряной наградой.