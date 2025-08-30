Челябинская спортсменка, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина стала участницей экстремального реалити-шоу «Титаны» на ТНТ. Она оборется за приз в 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили устроители шоу.
«Чемпионка из Челябинска Ольга Фаткулина примет участие в спортивном и экстремальном реалити-шоу „Титаны“. По правилам проекта, спортсменам предстоит пройти ряд сложных испытаний, направленных на проверку силы, ловкости, баланса и выносливости, чтобы определить пределы человеческих возможностей. Победителю достанется звание сильнейшего титана России, а также главный приз — 10 миллионов рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
Ольга рассказала, что когда наблюдала за шоу «Титаны», отмечала для себя, насколько серьезные и жесткие, но при этом увлекательные испытания выпадают участникам. По ее словам, решение принять участие стало для нее вызовом самой себе.
Для организации съемок телеканал ТНТ при поддержке искусственного интеллекта отобрал более ста сильнейших представителей со всей России. В число участников вошли профессиональные спортсмены, а также любители, фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, блогеры и представители уличных видов спорта. Всех их объединяет то, что спорт для них — неотъемлемая часть жизни и мировоззрения.
«Я не испытываю страха перед конкуренцией — к соревновательной борьбе я давно привыкла. Каждый участник показывает высокие результаты в своей дисциплине, однако на проекте задания могут быть совершенно неожиданными. Поэтому моя главная задача — сосредоточиться на себе и использовать свои сильные стороны», — подчеркнула Фаткулина.
В проекте принимают участие ведущие атлеты страны: олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и России, а также обладатели медалей престижных международных турниров. Среди них — спортсмены самых разных дисциплин: от гребного спорта и борьбы до плавания и конькобежного спорта.
