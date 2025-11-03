Британия поставила Украине больше ракет Storm Shadow
Великобритания поставила Киеву дополнительную партию ракет, пишет Bloomberg
Фото: Rept0n1x/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Великобритания в последнее время осуществила передачу Украине очередной партии крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Правительство Великобритании недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить кампанию дальних ударов по России», — говорится в материале со ссылкой на информированные источники. Передача неустановленного числа ракет была произведена с целью пополнения запасов Украины накануне зимнего периода. Лондон выражает опасения, что Россия может усилить удары по военным объектам на украинской территории.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американские и европейские источники сообщил, что Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, передает RT. Возможная поставка Штатами ракет не приведет к значительному изменению динамики продвижения ВС РФ на фронте, отметил эксперт в области политологии, главный аналитик исследовательской сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
