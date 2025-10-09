Хоккеист Кузнецов впервые выйдет на лед в составе магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Андрей Разин анонсировал дебют обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в составе магнитогорского «Металлурга». Как Разин сообщил федеральному телеканалу, Кузнецов дебютирует в составе «Металлурга» во встрече с нижегородским «Торпедо».
«Да, Евгений Кузнецов выйдет! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Игра позволяет нам это сделать. У нас 13-м нападающим будет Миша Федоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет», — сказал Разин в эфире «Матч ТВ». Разин добавил, что попросит хоккеистов своей команды избегать драк.
Игра «Металлурга» против «Торпедо» состоится 10 октября. Предыдущий матч «Металлург» провел в Нижнем Новгороде против той же команды.
Предыдущая встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу Магнитки. Причем игра изобиловала стычками. Сцепились даже главные тренеры команд Андрей Разин и Алексей Исаков.
«Металлург» сейчас занимает первую строчку в общей таблице КХЛ. После 13 встреч команды набрала 22 очка. «Торпедо» в общей таблице находится на пятой строчке с 17 очками после 14 игр.
Кузнецов выигрывал серебряные медали Кубка Гагарина в 2013 году, после чего уехал в НХЛ. В 2018 году с «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли. Прошлый сезон он вновь провел в КХЛ, играя за питерский СКА. Затем расторг контракт с клубом. 1 октября «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим.
