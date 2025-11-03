НПЗ в Китае отказались почти от половины импорта российской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России, пишет Bloomberg Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупные и мелкие китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостанавливают импорт российского сырья в связи с санкционными мерами, введенными США в октябре против нефтяных корпораций Москвы и их дочерних структур. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди участников рынка. Отмечается, что особенно пострадала премиальная марка ESPO (ВСТО), котировки которой резко снизились после введения ограничений.

«В стороне остаются как государственные компании, например, Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия, которые называют „чайниками“. Последние опасаются рестрикций после того, как Shandong Yulong Petrochemical Co. попала в черные списки Великобритании и Евросоюза», — передает агентство.

Аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy AS оценивают, что отказ китайских нефтепереработчиков от российского сырья затрагивает порядка 400 тысяч баррелей в сутки. Это составляет до 45% от совокупного объема китайского импорта нефти из России. Вместе с тем, санкционное давление наносит ущерб не только российской стороне: компания Yulong, оказавшаяся в санкционных списках, была вынуждена переориентироваться на российскую нефть из-за отсутствия альтернативных источников поставок после того, как западные компании прекратили с ней сотрудничество.

Продолжение после рекламы

Что касается «чайников», помимо угрозы попадания под санкции, они столкнулись с дефицитом импортных квот на сырую нефть, возникшим после налоговых реформ. Те привели к сокращению использования ими альтернативных видов сырья. По прогнозам Bloomberg, это может существенно ограничить объемы закупок нефти из РФ малыми переработчиками до конца 2025 года.