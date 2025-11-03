«50 млн рублей вряд ли увидит»: адвокат Жорин оценил иск к косметологу актрисы Сотниковой

Вера Сотникова угодила в неприятную историю Фото: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

Актриса Вера Сотникова подала в суд на косметолога, которая якобы сделала ей неудачную процедуру нитевого лифтинга, испортив лицо. Звезда сообщила, что изначально она обращалась за процедурой по бартеру, что предполагает бесплатное обслуживание.

Во время визита Вера разговорилась с косметологом и призналась ей в финансовых проблемах, связанных со строительством дома. В ответ на это косметолог предложила занять актрисе 3 миллиона рублей, однако фактически перевела лишь 1 миллион, при этом отказавшись от расписки.

Позже актриса обнаружила, что процедура была проведена некачественно и посчитала, что «дружеские» переводы были частью мошеннической схемы. Как итог: косметолог Зухра Амин требует возврата 1,5 миллиона рублей, хотя актриса уже потратила часть денег на стройматериалы и вернула 600 тысяч. Сотникова заявила о намерении подать встречный иск на 50 миллионов рублей. В эту сумму она оценила моральный ущерб и убытки в районе миллиона рублей, направленные на исправление неудачной процедуры.

В разговоре с URA.RU Вера Сотникова пояснила, что в настоящий момент ситуацию она не комментирует, все вопросы будут решаться через ее юриста.Агентство обратилось к звездному адвокату Сергею Жорину, чтобы он помог разобраться в этой непростой истории, а главное — получить ответ: возможно ли актрисе выиграть дело и получить 50 миллионов рублей?

«В этой ситуации возникло много вопросов и сомнений. Сотникова хочет подать иск о некачественной операции после того, когда на нее уже подали иск о возврате суммы (долга), которую она получила. Актриса утверждает: она поняла, что оказалась впутана в мошенническую схему, а в чем именно заключается мошенничество? Если она не согласна с тем, что получила миллион, а с нее просят полтора, она может эту позицию изложить в суде.

Причем здесь некачественная операция, а если она и была такой, то почему актриса о ней сразу не заявила? Если действительно операция была некачественная, то это может быть установлено соответствующей экспертизой, которую назначит суд в случае, если все это дойдет до суда.

Если действительно подтвердится, что операция некачественная, конечно, лицо, которому причинен вред здоровью, вправе требовать и возмещения морального вреда, и материального вреда, и расходов на реабилитацию и так далее, это все, безусловно, будет оправдано. Но маловероятно, что эта сумма будет 50 млн рублей. К сожалению, в нашей стране такие суммы не взыскивают», — поясняет правозащитник.

Жорин отметил, что в российской практике обычно речь идет о возмещении морального вреда в районе 100-150 тысяч рублей. 50 миллионов — это «больше психологическое давление на ответчика».