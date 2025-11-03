Украинские дроны атаковали Брянскую, Белгородскую и Курскую области
03 ноября 2025 в 20:26
В период с 12:00 до 18:00 по московскому времени подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов украинского производства в воздушном пространстве над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в МО РФ.
