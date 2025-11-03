Логотип РИА URA.RU
Пермские фигуристы завоевали награды на этапе Гран-при в Красноярске

04 ноября 2025 в 03:20
Таисия Щербинина – Артем Петров на первом взрослом этапе серии Гран-при завоевали серебро

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фигуристы из Перми завоевали награды на этапе Гран-при в Красноярске. Таисия Щербинина и Артем Петров завоевали серебряную медаль, а Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — бронзовую на втором этапе российской серии Гран-при в Красноярске.

«Парное катание. Вторыми финишировали Таисия Щербинина и Артем Петров. Третьи — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков», — сообщает telegram-канал олимпийского комитета России. Золото забрали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 226,18 балла.

Ранее UR.RU сообщало, что пермские фигуристы Таисия Щербинина — Артем Петров и Юлия Артемьева — Алексей Брюханов завоевали серебряные и бронзовые медали на Мемориале Панина-Коломенкина. Турнир завершился 12 октября в Санкт-Петербурге.

