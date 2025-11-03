Пермские фигуристы завоевали награды на этапе Гран-при в Красноярске

Фигуристы из Перми завоевали награды на этапе Гран-при в Красноярске. Таисия Щербинина и Артем Петров завоевали серебряную медаль, а Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — бронзовую на втором этапе российской серии Гран-при в Красноярске.