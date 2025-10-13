На реке в ХМАО завершается навигация

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 14 октября отменяются два речных маршрута
С 14 октября отменяются два речных маршрута Фото:

На реке Вах в Нижневартовском районе (ХМАО) с 14 октября завершается навигационный сезон. Как сообщили власти района в соцсети, движение судов прекращается по двум маршрутам.

«Внимание! В связи с закрытием навигации на реке Вах с 14 октября закрывается движение речных судов по следующим маршрутам: Ларьяк — Охтеурская переправа — Ларьяк и Ларьяк — Белорусский — Ларьяк», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Также вносятся изменения и в автобусные маршруты. Вместе с окончанием речной навигации отменяется движение рейса Нижневартовск — Охтеурская переправа — Нижневартовск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На реке Вах в Нижневартовском районе (ХМАО) с 14 октября завершается навигационный сезон. Как сообщили власти района в соцсети, движение судов прекращается по двум маршрутам. «Внимание! В связи с закрытием навигации на реке Вах с 14 октября закрывается движение речных судов по следующим маршрутам: Ларьяк — Охтеурская переправа — Ларьяк и Ларьяк — Белорусский — Ларьяк», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Также вносятся изменения и в автобусные маршруты. Вместе с окончанием речной навигации отменяется движение рейса Нижневартовск — Охтеурская переправа — Нижневартовск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...