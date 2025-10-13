На реке в ХМАО завершается навигация

На реке Вах в Нижневартовском районе (ХМАО) с 14 октября завершается навигационный сезон. Как сообщили власти района в соцсети, движение судов прекращается по двум маршрутам.
«Внимание! В связи с закрытием навигации на реке Вах с 14 октября закрывается движение речных судов по следующим маршрутам: Ларьяк — Охтеурская переправа — Ларьяк и Ларьяк — Белорусский — Ларьяк», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Также вносятся изменения и в автобусные маршруты. Вместе с окончанием речной навигации отменяется движение рейса Нижневартовск — Охтеурская переправа — Нижневартовск.
