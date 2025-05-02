В ЯНАО во второй декаде мая на реках ожидается ледоход. Но в первые длинные выходные мая зимняя рыбалка еще продолжается. В южных ямальских муниципалитетах запрет выхода на лед уже введен, но в Приуральском, Надымском районах он начинает действовать с 5 мая. Об опасностях рыбалки в последний весенний месяц URA.RU поговорили с рыбачкой Анастасией Ивановой.
«На старицах ямальских рек толщина льда составляет еще больше метра и лучше рыбачить там. На реках с быстрым течением лед уже истончился, кое-где имеются промоины и на таких водоемах рыбаки уже рискуют», — рассказала Анастасия Иванова корреспонденту агентства.
Запрет и штрафы за выход на лед
В Ноябрьске выход на лед запрещен уже с 1 мая. В Красноселькупском районе запрет выхода на лед вступит в силу с 5 мая. В Салехарде в районе переправы запрещено передвигаться по Оби после закрытия переправы, со 2 мая. В Надымском районе с 5 мая запрещен выезд на лед на снегоходах и другом транспорте, а выход людей запретят с 12 мая.
"Наказание за нарушение запрета выхода на лед предполагает предупреждение или штраф в размере до полутора тысяч рублей. За выезд на ледовую поверхность предусмотрен штраф для граждан в размере до пяти тысяч рублей, для юридических лиц до 10 тысяч рублей", — предупреждает пресс-служба департамента гражданской защиты.
Рыбаки закрывают сезон подледного лова
Анастасия Иванова рассказала корреспонденту, что для нее сезон зимней рыбалки еще не закончен. Есть места, где сейчас практически безопасно, вот добраться туда сложновато. Девушка показала фото с последней рыбалки, улов солидный.
Советы рыбакам от ямальской рыбачки
Главное, не выезжать на рыбалку в одиночку. Лучше делать это на двух-трех машинах или снегоходах. Шанс застрять или провалиться всегда есть. Причем, здесь опасность подстерегает скорее на проселках, чем прямо на льду.
"Недавно мы ездили на рыбалку и нас вытаскивали с помощью "КАМАЗов". Пожалуй, самое главное — надежная команда. Весна на Ямал рано или поздно придет", — завершает разговор Анастасия.
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