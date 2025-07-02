02 июля 2025

Свердловчанин зарезал сына из-за компьютерной игры

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Отец достал нож после ссоры с сыном из-за шумной игры
Отец достал нож после ссоры с сыном из-за шумной игры Фото:

В Пышминском районе (Свердловская область) 53-летний отец зарезал 29-летнего сына за то, что он мешал спать, шумно играя в онлайн-игру. Молодой человек скончался на месте после двух ножевых, рассказали URA.RU правоохранители.

«Ночью на 15 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома. Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между ними возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Во время расследования отец полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, о поножовщине в полицию сообщила мать нападавшего. В момент разговора с правоохранителем отец пырнул сына. «По прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры», — пояснил полковник Горелых.

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В Пышминском районе (Свердловская область) 53-летний отец зарезал 29-летнего сына за то, что он мешал спать, шумно играя в онлайн-игру. Молодой человек скончался на месте после двух ножевых, рассказали URA.RU правоохранители. «Ночью на 15 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома. Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между ними возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Во время расследования отец полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, о поножовщине в полицию сообщила мать нападавшего. В момент разговора с правоохранителем отец пырнул сына. «По прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры», — пояснил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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