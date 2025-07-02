Свердловчанин зарезал сына из-за компьютерной игры

В Пышминском районе (Свердловская область) 53-летний отец зарезал 29-летнего сына за то, что он мешал спать, шумно играя в онлайн-игру. Молодой человек скончался на месте после двух ножевых, рассказали URA.RU правоохранители.
«Ночью на 15 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома. Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между ними возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Во время расследования отец полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, о поножовщине в полицию сообщила мать нападавшего. В момент разговора с правоохранителем отец пырнул сына. «По прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат уже бездыханное тело одного из участников ссоры», — пояснил полковник Горелых.
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