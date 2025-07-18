Смеялись в суде: свердловский юрист требует упечь за решетку подростков, избивших сироту из-за волос

Юрист Барсуков: мягкий приговор развязывает руки малолетним каменским подросткам

18 июля 2025 в 16:10 Размер текста - 17 +

Юрист посчитал вынесенный каменским подросткам приговор слишком мягким Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском семеро парней избили сироту из-за прически Во время вынесения приговора по делу о жестоком избиении подростка-сироты в Каменске-Уральском подсудимые смеялись и громко переговаривались. Об этом URA.RU рассказал защитник потерпевшего Сергей Барсуков. Он посчитал слишком мягким приговор в виде условного лишения свободы и подал апелляцию. Юрист требует упрятать виновных за решетку. «Мы требуем назначить подсудимым реальное лишение свободы и увеличить компенсацию морального вреда до суммы не менее 500 тысяч рублей. Также просим изменить статус третьего подростка со свидетеля на статус обвиняемого по причине причастности к преступлению», — заявил Барсуков. Двое подростков зимой прошлого года жестоко избили школьника-сироту, снимая расправу на видео. Мотивом стала ненависть из-за длинных волос. В роковой вечер они договорились встретиться у ТЦ «Магнит Экстра», потому что «туда придут длинноволосые». По факту же в торговом центре появился лишь 15-летний парень с волосами до плеч. Двое бросились его избивать, а третий наблюдал за расправой. Ранее он передал товарищам свой игрушечный пистолет, который выглядел как настоящий, и которым они запугивали жертву. В итоге мальчик получил травмы, в том числе перелом носа. Позже ему потребовалась операция. «Суд назначил этим преступникам условное наказание, что свидетельствует о безнаказанности и развязывании рук малолетним преступникам. Это дает зеленый свет в совершении более новых и страшных преступлений», — высказал свое мнение в апелляции юрист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время вынесения приговора по делу о жестоком избиении подростка-сироты в Каменске-Уральском подсудимые смеялись и громко переговаривались. Об этом URA.RU рассказал защитник потерпевшего Сергей Барсуков. Он посчитал слишком мягким приговор в виде условного лишения свободы и подал апелляцию. Юрист требует упрятать виновных за решетку. «Мы требуем назначить подсудимым реальное лишение свободы и увеличить компенсацию морального вреда до суммы не менее 500 тысяч рублей. Также просим изменить статус третьего подростка со свидетеля на статус обвиняемого по причине причастности к преступлению», — заявил Барсуков. Двое подростков зимой прошлого года жестоко избили школьника-сироту, снимая расправу на видео. Мотивом стала ненависть из-за длинных волос. В роковой вечер они договорились встретиться у ТЦ «Магнит Экстра», потому что «туда придут длинноволосые». По факту же в торговом центре появился лишь 15-летний парень с волосами до плеч. Двое бросились его избивать, а третий наблюдал за расправой. Ранее он передал товарищам свой игрушечный пистолет, который выглядел как настоящий, и которым они запугивали жертву. В итоге мальчик получил травмы, в том числе перелом носа. Позже ему потребовалась операция. «Суд назначил этим преступникам условное наказание, что свидетельствует о безнаказанности и развязывании рук малолетним преступникам. Это дает зеленый свет в совершении более новых и страшных преступлений», — высказал свое мнение в апелляции юрист.