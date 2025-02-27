70% жителей Курганской области вызывают такси не чаще раза в месяц

Большинство жителей Курганской области обращаются к таксистам эпизодически — 70% респондентов пользуются сервисом всего один раз в месяц. Об этом сообщает Департамент экономического развития региона.
«В ходе проведения опроса установлено, что 70% респондентов пользуются услугами легкового такси один раз в месяц», — говорится в telegram-канале департамента. При этом 65% опрошенных заказывают машину для решения личных задач, а 35% — для деловых поездок. Несмотря на редкое использование услуги, жители региона четко определяют приоритеты: безопасность, низкая цена и скорость подачи автомобиля остаются ключевыми критериями при выборе перевозчика.
Ранее URA.RU сообщало, что за год пользователи сервиса такси из Кургана проехали 1,5 миллиарда километров по России, что эквивалентно 13 поездкам до Марса и обратно или 36 тысячам кругов вокруг Земли. В общей сложности пассажиры и водители провели в поездках 47 миллионов часов, что составляет около 5365 лет. Из этих поездок 380 миллионов километров пришлось на межгородские направления, что составляет 26% от общего объема.
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