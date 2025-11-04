Многодетная мать и глава «Содружества семей» призналась в торговле детьми: подробности громкого дела

Суд отправил Рудницкую в СИЗО до 22 ноября Фото: Рузский муниципальный округ Московской области Официальный портал / ruzaregion.ru

Многодетная мать и глава «Содружества семей» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле детьми. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Она раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Преступление было совершено более пяти лет назад, и с тех пор обвиняемая не привлекалась к ответственности. Сейчас на ее иждивении находятся 12 детей. 30 октября суд отправил ее под стражу до 22 ноября. Женщине может грозить до 10 лет тюрьмы. Подробнее — в материале URA.RU.

Признание вины и раскаяние

Суд признал Рудницкую виновной по делу о торговле детьми Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Клинический психолог и председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество семей» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле детьми. Женщина раскаялась в содеянном и выразила готовность сотрудничать со следствием.

Согласно материалам дела, преступление было совершено более пяти лет назад. С тех пор Рудницкая не нарушала закон. При этом обвиняемая считает, что следствие излишне настаивало на ее аресте.

Возбуждение дела и арест

Уголовное дело против Рудницкой было возбуждено в конце августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тверской районный суд Москвы 30 октября вынес решение об аресте Ирины Рудницкой. Женщина обвиняется по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ «Торговля людьми». По данной статье общественнице грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В ходе избрания меры пресечения адвокат просил не арестовывать Рудницкую, поскольку у нее на иждивении находятся 12 несовершеннолетних детей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил женщину под стражу до 22 ноября. Уголовное дело в отношении многодетной матери и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа текущего года.

Другие фигуранты уголовного дела

3 ноября стало известно, что по уголовному делу Рудницкой суд арестовал еще двух фигурантов. Под стражу были взяты предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок предположительно мог быть продан в другую семью. Таким образом, общее число арестованных по делу составляет три человека.

Реакция семьи и знакомых на арест

Дети ждут возвращение матери домой, заявил муж Рудницкой (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Супруг обвиняемой Владимир Рудницкий в интервью RT заявил, что не верит в вину своей жены и полностью находится на ее стороне. По словам мужчины, он надеется на лучшее, а дети ждут возвращения матери. «С ними все хорошо, я рядом. Скучают, зовут маму», — заявил он.

Знакомые Ирины Рудницкой сообщили, что не в курсе предъявленных обвинений. Они всегда знали ее только с положительной стороны — как активную общественницу и заботливую многодетную мать.

Биография Рудницкой

Ирина Рудницкая проживает в Рузском районе Московской области. С 2017 года она руководит общественной организацией «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения». По данным сайта организации, ее главная цель — поддержка приемных родителей и борьба с социальным сиротством.

Сама Рудницкая является многодетной приемной матерью, под ее опекой находятся 12 детей. В 2017 году она стала лауреатом премии губернатора Московской области в номинации «Инициатива» с проектом «Ассоциация приемных семей Московской области».

Личная история и путь к опекунству

Рудницкую воспитывали приемные родители (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В интервью порталу «Подмосковье сегодня» Ирина Рудницкая рассказывала о своей непростой судьбе. Ее воспитывали неродные мама и отец, о чем она узнала случайно спустя 40 лет. Новорожденную Ирину биологическая мать оставила бабушке и покинула семью. По словам женщины, ей всегда хотелось материнского тепла и приходилось постоянно доказывать, что она достойна любви.

У Рудницкой было двое родных детей. Старший сын Павел родился в первом браке. Во втором браке она родила девочку, которая трагически погибла в результате несчастного случая. После этого супруги неоднократно пытались завести детей, но Ирина так и не смогла забеременеть, это, возможно, и подтолкнуло ее к решению брать детей под опеку.

Профессиональная карьера

С 2007 по 2013 год Рудницкая работала воспитателем-психологом в детском доме в подмосковной Рузе. Именно в этот период женщина начала брать под опеку детей и активно заниматься общественной деятельностью.

В 2009 и 2013 годах она баллотировалась в депутаты совета депутатов Рузского муниципального района и совета депутатов сельского поселения Старорузское, однако выборы проиграла. Несмотря на неудачи в политической карьере, Рудницкая продолжила общественную деятельность в сфере защиты семейных ценностей.

Аналогичные дела о торговле детьми

Уголовное дело Рудницкой — далеко не единственный случай, когда многодетную мать обвиняют в торговле детьми. Осенью 2023 года прокуратура выяснила, что москвичка Юлия Логинова не является биологической матерью нескольких своих детей.

Она подделала документы и записала на себя чужих новорожденных. Выяснилось, что по той же схеме действовала ее подруга Наталья Патока из подмосковного Чехова, которая воспитывала 15 детей. По версии следствия, последняя руководила благотворительным фондом «Ветер перемен» и содержала в Подмосковье кризисный центр для женщин в трудной ситуации.

К ней обращались женщины, не желавшие рожать или воспитывать детей. Наталья убеждала их сохранить беременность, а потом вместе с Юлией забирала новорожденных себе. «С 2015 по 2022 год от биологических матерей было передано 14 детей, также было покушение на передачу еще одного младенца», — сообщала прокуратура Москвы.