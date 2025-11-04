Путин поручил правительству до декабря утвердить стратегию развития редкоземельной отрасли
Путин дал поручение по итогам Восточного экономического форума, указано в сообщении
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Правительство РФ начнет рассматривать вопросы развития добычи и производства редкоземельных металлов. Именно такое поручение утвердил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.
«Правительству поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале пресс-службы Кремля.
Поручение президента следует в контексте активизации работы российского правительства по освоению минеральных ресурсов. Ранее Путин инициировал обсуждение вопроса разработки минеральных ресурсов на морском дне на заседании Совета безопасности, где выступили министры природных ресурсов, иностранных дел и промышленности. Развитие добычи редкоземельных металлов рассматривается как стратегическое направление для экономического развития Дальнего Востока.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.