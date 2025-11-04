Мерц и Урсула фон дер Ляйен отказались приехать на саммит ЕС из-за Трампа

Урсула фон дер Ляйен и Мец не приедут на саммит, чтобы не раздражать Трампа Фото: Официальный сайт Европарламента

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приедут на саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Политики обеспокоены все более агрессивной позицией США в отношении региона», — сказано в сообщении агентства. Речь идет об американских санкциях против президента Колумбии Густаво Петро, а также об угрозах применить силу против Венесуэлы.