Мерц и Урсула фон дер Ляйен отказались приехать на саммит ЕС из-за Трампа
Урсула фон дер Ляйен и Мец не приедут на саммит, чтобы не раздражать Трампа
Фото: Официальный сайт Европарламента
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приедут на саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Политики обеспокоены все более агрессивной позицией США в отношении региона», — сказано в сообщении агентства. Речь идет об американских санкциях против президента Колумбии Густаво Петро, а также об угрозах применить силу против Венесуэлы.
В сообщении также уточняется, что лишь пять европейских лидеров и три участника от региона Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое участие в саммите. Основными темами встречи должны стать укрепление торговых связей между Евросоюзом и странами Латинской Америки, а также борьба с организованной преступностью.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.