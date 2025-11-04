Логотип РИА URA.RU
Орешкин прибудет от России на юбилейную встречу лидеров стран G20

04 ноября 2025 в 19:29
Орешкин возглавит делегацию на саммите в ЮАР

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации на саммит G20 в ЮАР. Делегацию возглавит помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Путин подписал распоряжение о направлении делегации РФ на саммит „Группы двадцати“ в ЮАР 20-24 ноября, делегацию возглавит Орешкин», — приводят текст документа РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Саммит G20 является ежегодным форумом, объединяющим лидеров крупнейших экономик мира для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов. В этом году встреча пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, при этом российскую делегацию на форуме будет представлять помощник президента Максим Орешкин в соответствии с распоряжением Путина.

