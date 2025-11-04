Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи россиянам в трудовых спорах

Работнику может оказываться бесплатная юридическая помощь в случае неправомерного взыскания заработка, указано в законе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Граждане РФ получат возможность воспользоваться бесплатным юридическим представительством в судебных инстанциях при разбирательстве дел, связанных с нарушением их трудовых прав. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Внести в пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона <...> «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» <...> изменение, дополнив его подпунктом об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации о восстановлении на работе, взыскании заработка», — указано в документе, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов.

Отмечается, что помощь предоставляется в случае взыскания заработка при вынужденном прогуле. Помимо этого, в законе указан и случай компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

Продолжение после рекламы