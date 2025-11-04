Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи россиянам в трудовых спорах
Работнику может оказываться бесплатная юридическая помощь в случае неправомерного взыскания заработка, указано в законе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Граждане РФ получат возможность воспользоваться бесплатным юридическим представительством в судебных инстанциях при разбирательстве дел, связанных с нарушением их трудовых прав. Именно такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Внести в пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона <...> «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» <...> изменение, дополнив его подпунктом об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации о восстановлении на работе, взыскании заработка», — указано в документе, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов.
Отмечается, что помощь предоставляется в случае взыскания заработка при вынужденном прогуле. Помимо этого, в законе указан и случай компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.
Расширение возможностей бесплатного юридического представительства для граждан РФ происходит в контексте развития системы социальной защиты и цифровизации государственных услуг. Ранее, в октябре 2025 года, на портале «Госуслуги» был запущен новый сервис бесплатной юридической помощи для социально незащищенных слоев населения, позволяющий гражданам записаться на консультацию к юристу и получить информацию об адресах государственных юридических бюро в своем регионе. Принятый закон дополняет эту инициативу, конкретизируя право на бесплатное представительство в судебных разбирательствах по трудовым спорам, включая случаи отказа работодателя в заключении трудового договора и взыскания заработка при вынужденном прогуле.
