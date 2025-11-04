Путин упростил процедуру проведения капремонта в российских домах
Процедура изменения способа формирования фонда капитального ремонта упрощается, указано в документе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому процедура формирования фонда капитального ремонта будет упрощена. Закон опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
Закон конкретизирует процедуру введения в действие постановления общего собрания владельцев жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме относительно корректировки механизма создания фонда капитального ремонта. Решение приобретает юридическую силу с момента поступления соответствующего постановления региональному оператору.
Принятие закона об упрощении процедуры формирования фонда капитального ремонта продолжает серию нормативных изменений в сфере управления многоквартирными домами. Ранее Госдума приняла закон об освобождении собственников нежилых помещений в домах программы реновации Москвы от взносов на капремонт, а также обсуждались меры по повышению собираемости платежей и наделению управляющих компаний правом работать с задолженностью, что было вызвано ежегодным ростом долгов перед фондом капитального ремонта.
