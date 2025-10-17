Сердечники в РФ рискуют остаться без импортных катетеров

Российским больницам и медклиникам могут ограничить госзакупки импортных катетеров и коронарных стентов, несмотря на то, что сейчас до 80% этой медицинской продукции в России — зарубежного производства. Это следует из проекта постановления правительства с поправками в перечень иностранных товаров, работ и услуг, запрещенных или ограниченных к ввозу, подготовленного Минпромторгом.
«Минпромторг разработал проект постановления, ограничивающий госзакупки импортных катетеров и стентов для коронарных артерий. Инициатива предполагает, что при наличии заявок от российских производителей закупки иностранных аналогов будут отклоняться. В ведомстве уверены, что это стимулирует рост отечественного производства — в стране уже работают семь предприятий, выпускающих такую продукцию», — передают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
В настоящее время доля импортных катетеров на российском рынке достигает 75-80%, а стентов — около 90%. При этом, по данным Минпромторга, мощности российских предприятий позволяют выпускать до 700 тысяч коронарных стентов и 650 тысяч баллонных катетеров в год, что полностью покрывает потребности системы здравоохранения.
В Минздраве подчеркнули, что инициатива не означает полного запрета на импортные изделия и направлена на поддержку отечественных производителей. В ведомстве также отметили, что количество неблагоприятных событий при использовании российских изделий не превышает аналогичных показателей для импортной продукции.
Эксперты ожидают, что в случае принятия документа доля российских производителей на рынке может вырасти с текущих 18-20% до 30-35%. Однако медицинские специалисты выражают опасения, что ограничения могут сказаться на качестве лечения, поскольку отечественные аналоги пока уступают по технологичности зарубежным образцам.
Ранее в России фиксировался рост цен на лекарства в среднем на 14% за год, что аналитики связывали с увеличением расходов производителей и аптек, а также с изменениями на рынке. Замминистра здравоохранения отмечал, что появление новых аналогов способствовало сдерживанию цен на жизненно важные препараты. Введение ограничений на закупки импортных медицинских изделий также направлено на стимулирование отечественного производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.
