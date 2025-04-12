В Киеве призвали украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации

Замглавы центра рекрутинга ВСУ Швайка потребовал не обсуждать демобилизацию
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Швайка заявил, что украинцы не должны поднимать вопрос ротации войск
Швайка заявил, что украинцы не должны поднимать вопрос ротации войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал украинцев «закрыть ротики» и перестать обсуждать тему демобилизации. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «Первый».

«Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый...», — приводит слова Швайки РИА «Новости».

Он отметил, что людей не нужно спрашивать об их отношении к мобилизации, потому что оно по определению будет негативным. Швайка потребовал от украинских граждан не уклоняться от исполнения своих обязанностей. Так он отреагировал на обсуждение необходимости ротации войск и демобилизации уставших солдат. 

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов) заявил, что правительство Украины превратило мобилизацию в «тотальную бусификацию». Он потребовал установить четкие сроки службы в ВСУ, иначе служба в армии напоминает рабство.

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Заместитель главы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал украинцев «закрыть ротики» и перестать обсуждать тему демобилизации. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «Первый». «Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый...», — приводит слова Швайки РИА «Новости». Он отметил, что людей не нужно спрашивать об их отношении к мобилизации, потому что оно по определению будет негативным. Швайка потребовал от украинских граждан не уклоняться от исполнения своих обязанностей. Так он отреагировал на обсуждение необходимости ротации войск и демобилизации уставших солдат.  Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов) заявил, что правительство Украины превратило мобилизацию в «тотальную бусификацию». Он потребовал установить четкие сроки службы в ВСУ, иначе служба в армии напоминает рабство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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