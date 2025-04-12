Заместитель главы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал украинцев «закрыть ротики» и перестать обсуждать тему демобилизации. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «Первый».
«Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый...», — приводит слова Швайки РИА «Новости».
Он отметил, что людей не нужно спрашивать об их отношении к мобилизации, потому что оно по определению будет негативным. Швайка потребовал от украинских граждан не уклоняться от исполнения своих обязанностей. Так он отреагировал на обсуждение необходимости ротации войск и демобилизации уставших солдат.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов) заявил, что правительство Украины превратило мобилизацию в «тотальную бусификацию». Он потребовал установить четкие сроки службы в ВСУ, иначе служба в армии напоминает рабство.
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