Российское оружие Судного дня опережает мир на 20 лет, заявил военный эксперт Юрий Кнутов
Российские стратегические вооружения опережают зарубежные разработки на 15-20 лет. Такое заявление в интервью сделал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Российское оружие Судного дня опережает мировые разработки в этой области на 15-20 лет», — сообщил Кнутов для aif.ru. В числе таких систем эксперт назвал ракетные комплексы «Орешник» и «Сармат», а также крылатую ракету «Буревестник». Каждая из них обладает уникальными характеристиками, уточняет эксперт.
Кнутов подчеркнул, что российские разработки в области стратегических вооружений не имеют аналогов в мире. Особое внимание уделяется системам, способным преодолевать любые существующие системы ПРО.
Заявления эксперта Кнутова о превосходстве российских стратегических вооружений основаны на недавних испытаниях и применении новых систем. В частности, крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно прошла испытания, продемонстрировав полет на расстояние 14 тысяч километров в течение 15 часов, а ракетный комплекс «Орешник» был применен в боевых условиях против украинских объектов, показав способность поражать цели на территории Европы за 8–19 минут.
