В Курганской области 13 цифровых остановок получили новые названия

Новые названия получили железнодорожные остановки в Курганской области

В Курганской области переименовали 13 остановочных пунктов железной дороги, заменив цифровые обозначения километров на географические названия. Об этом сообщается в tg-канале ЮУЖД.

«Оживили» еще 13 цифровых остановок в Курганской области. Новые названия указывают на находящиеся поблизости географические объекты или населенные пункты», — пишет ведомство.