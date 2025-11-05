Логотип РИА URA.RU
В Курганской области 13 цифровых остановок получили новые названия

05 ноября 2025 в 13:41
Новые названия получили железнодорожные остановки в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области переименовали 13 остановочных пунктов железной дороги, заменив цифровые обозначения километров на географические названия. Об этом сообщается в tg-канале ЮУЖД.

«Оживили» еще 13 цифровых остановок в Курганской области. Новые названия указывают на находящиеся поблизости географические объекты или населенные пункты», — пишет ведомство.

На направлении Курган — Колчедан остановочный пункт 346 км получил название «Малиновка». На участке Утяк — Петропавловск изменили обозначения шести станций: 18 км стал «Кленовым», 2425 км — «Кукушкино», 2433 км — «Слободчики», 2523 км — «Вишневка», 2531 км — «Новоберезово», 2541 км — «Станционная». На участке Чурилово — Курган переименовали шесть остановочных пунктов. Так, 2299 км получил название «Нива», 2315 км — «Рождественка», 2324 км — «Полянка», 2327 км — «Просторы», 2335 км — «Сычево Кетовское», 2347 км — «Поселок Путейский».

