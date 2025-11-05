Трещина в кухне за 675 тысяч: как в Кургане судились заказчик и производитель мебели

Курганский суд поставил точку в споре о кухне за 675 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане суды разобрались с потребительским спором на 675 тысяч рублей. В суд обратился клиент, у которого треснула столешница в дорогом кухонном гарнитуре. Фабрика выставила встречный иск из-за неоплаты работ в срок. В итоге стороны остались при своих, присуждать денежные выплаты никому не стали, рассказали URA.RU информацию источники из области правозащиты.

«Мужчина несколько лет заказал кухню в курганской фабрике мебели за 675 тысяч рублей. Затем пошел в суд, указав, что в столешнице гарнитура образовалась большая трещина. Просил выплатить ему неустойку, равную стоимости мебели, а также устранить дефект. Мебельщики выставили встречный иск, поскольку клиент на несколько месяцев задержал расчет. Исправлять дефект отказывались, указывая на то, что он возник вследствие действий третьих лиц, устанавливавших фартук. В итоге, клиенту в иске было отказано, после чего фабрика сама отозвала встречные претензии. Клиент остался с трещиной, так как гарантия истекла», — рассказали о конфликте источники.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Иск подал житель Кургана в 2024 году. Купивший дорогой кухонный гарнитур мужчина потребовал от производителя 675 тысяч неустойки из-за трещины, а также настаивал на исправлении недостатка. Компания-производитель выставила встречный иск на 348 тысяч, указывая на неисполнение обязательств по оплате клиентом подписанного договора.

