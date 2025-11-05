В Заозерном районе Кургана начали высаживать шаровидные ивы

Новые деревья высаживают в Кургане (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане в парке 4 микрорайона Заозерного высаживают 30 новых деревьев. В соцсетях сообщается, что это низкорослые шаровидные ивы.

«В парке 4 микрорайона Заозерного началась высадка саженцев 30 новых деревьев. <...> По внешним признакам, высаживаются низкорослые шаровидные ивы, которые не смогут создать полноценную тень в практически открытом пространстве парка. Но официальной информации властей пока что не было», — отмечают в tg-канале «Зазик».

Часть саженцев уже установлена в подготовленные ямы. А другие деревья пока остаются незакрепленными с комьями земли.

Ранее в Кургане проводились работы по замене деревьев и в других частях Заозерного на улице Алексеева высаживают деревья в рамках осенней озеленительной кампании. Улицу планируют украсить 122 шаровидными ивами. Первую партию крупномеров высадили 3 октября.