Происшествия

Криминал

В Кургане возбудили дело против подростков, которых ФСБ задержала за поджог

05 ноября 2025 в 14:25
В Кургане силовики возбудили дело против подростков после попытки поджога на железной дороге

В Кургане силовики возбудили дело против подростков после попытки поджога на железной дороге

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области задержанные сотрудниками УФСБ подростки стали фигурантами уголовного дела о поджоге. Несовершеннолетних, которые по указанию в мессенджере подожгли релейный шкаф на железной дороге, привлекли к ответственности по статье о теракте. Молодые люди согласились на поджог за денежное вознаграждение, причинив значительный ущерб и создав опасность для населения. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Курганским ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (поджог, устрашающий население и создающий опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации органов власти)», — рассказали в ведомстве. Подростки, поджегшие релейный шкаф, расположенный в микрорайоне Заозерный, изолированы от общества.

Следователи призывают подростков не вступать в общение с незнакомцами. А также воздерживаться от участия в противоправных акциях по информации, полученной в интернете.

Инцидент произошел в микрорайоне Заозерный Кургана, где неизвестные лица через мессенджер привлекли подростков к совершению противоправного действия. Поджог релейного шкафа на железной дороге создал угрозу для безопасности транспортной инфраструктуры и населения, что побудило сотрудников ФСБ оперативно задержать старшеклассников и возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

