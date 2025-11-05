В Кургане возбудили дело против подростков, которых ФСБ задержала за поджог

В Кургане силовики возбудили дело против подростков после попытки поджога на железной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области задержанные сотрудниками УФСБ подростки стали фигурантами уголовного дела о поджоге. Несовершеннолетних, которые по указанию в мессенджере подожгли релейный шкаф на железной дороге, привлекли к ответственности по статье о теракте. Молодые люди согласились на поджог за денежное вознаграждение, причинив значительный ущерб и создав опасность для населения. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Курганским ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (поджог, устрашающий население и создающий опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации органов власти)», — рассказали в ведомстве. Подростки, поджегшие релейный шкаф, расположенный в микрорайоне Заозерный, изолированы от общества.

Следователи призывают подростков не вступать в общение с незнакомцами. А также воздерживаться от участия в противоправных акциях по информации, полученной в интернете.

