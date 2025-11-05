В Кургане подростки, которых задержала ФСБ, рассказали, как устроили поджог у железной дороги. Видео
В Заозерном районе Кургана подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
05 ноября 2025 в 14:40
Подростки устроили поджог в Кургане у железной дороги (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Инцидент случился в Заозерном. Один из подростков рассказал о поджоге, сообщает URA.RU курганская ФСБ.
«Я достал бутылку с бензином. Начал обливать шток, потом поджег. Мы убежали оттуда», — рассказал один из подростков.
Ранее URA.RU сообщало, что подростки стали фигурантами уголовного дела. Молодые люди согласились на поджог за денежное вознаграждение, причинив значительный ущерб и создав опасность для населения.
