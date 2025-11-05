Подростки устроили поджог в Кургане у железной дороги (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Инцидент случился в Заозерном. Один из подростков рассказал о поджоге, сообщает URA.RU курганская ФСБ.

«Я достал бутылку с бензином. Начал обливать шток, потом поджег. Мы убежали оттуда», — рассказал один из подростков.

Ранее URA.RU сообщало, что подростки стали фигурантами уголовного дела. Молодые люди согласились на поджог за денежное вознаграждение, причинив значительный ущерб и создав опасность для населения.