В Кургане подростки, которых задержала ФСБ, рассказали, как устроили поджог у железной дороги. Видео

В Заозерном районе Кургана подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге
05 ноября 2025 в 14:40
Подростки устроили поджог в Кургане у железной дороги (архивное фото)

Подростки устроили поджог в Кургане у железной дороги (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане подростков обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Инцидент случился в Заозерном. Один из подростков рассказал о поджоге, сообщает URA.RU курганская ФСБ.

«Я достал бутылку с бензином. Начал обливать шток, потом поджег. Мы убежали оттуда», — рассказал один из подростков.

Ранее URA.RU сообщало, что подростки стали фигурантами уголовного дела. Молодые люди согласились на поджог за денежное вознаграждение, причинив значительный ущерб и создав опасность для населения.

