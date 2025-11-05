Логотип РИА URA.RU
Курганские судьи получили награды в честь нового праздника. Фото

05 ноября 2025 в 15:11
День работника суда отметили в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде 5 ноября прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника суда. Работники получили знаки отличия и почетные грамоты, сообщается в tg-канале судебной системы Курганской области. День работника суда учрежден постановлением правительства от 24 октября 2025 года.

«5 ноября в Курганском областном суде состоялось торжественное собрание, посвященное государственному празднику — Дню народного единства и профессиональному празднику — Дню работника суда. В торжественной обстановке Роот А.В. вручил заслуженные награды», — пишет ведомство.

Председатель Курганского областного суда Роот вручил награды восьми сотрудникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Высшей награды — знака отличия «За усердие» I степени — удостоился судья Курганского областного суда Алексей Тюрин. Благодарственными письмами областного суда отмечены судьи Анна Илюшина и Мария Менщикова. Почетными грамотами совета судей региона и областного суда награждены помощники председателя и судьи Татьяна Берсенева и Екатерина Русских. Знак отличия «За усердие» II степени получила консультант отдела государственной службы и кадров Елена Богатенкова. Благодарность совета судей Курганской области объявлена ведущему специалисту Павлу Сахарову.

Курганские судьи получили награды в честь нового праздника

Фото: tg-канал судебной системы Курганской области

Комментарии (1)
  • Гость
    05 ноября 2025 15:28
    Поздравляю с прошедшим праздником! Даже не знал, что такой есть.
