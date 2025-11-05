Курганские судьи получили награды в честь нового праздника

День работника суда отметили в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде 5 ноября прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника суда. Работники получили знаки отличия и почетные грамоты, сообщается в tg-канале судебной системы Курганской области. День работника суда учрежден постановлением правительства от 24 октября 2025 года.

«5 ноября в Курганском областном суде состоялось торжественное собрание, посвященное государственному празднику — Дню народного единства и профессиональному празднику — Дню работника суда. В торжественной обстановке Роот А.В. вручил заслуженные награды», — пишет ведомство.

Председатель Курганского областного суда Роот вручил награды восьми сотрудникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Высшей награды — знака отличия «За усердие» I степени — удостоился судья Курганского областного суда Алексей Тюрин. Благодарственными письмами областного суда отмечены судьи Анна Илюшина и Мария Менщикова. Почетными грамотами совета судей региона и областного суда награждены помощники председателя и судьи Татьяна Берсенева и Екатерина Русских. Знак отличия «За усердие» II степени получила консультант отдела государственной службы и кадров Елена Богатенкова. Благодарность совета судей Курганской области объявлена ведущему специалисту Павлу Сахарову.

