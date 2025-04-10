Застройщик тюменского политика отчитался о доходах

Компания «Ньютон Констракшн», которая выступает генподрядчиком и застройщиком на строительных объектах, ушел в убытки. Об этом гласят документы, опубликованные в госреестре финансовой отчетности.
«ООО „Ньютон Констракшн“. Сфера — деятельность застройщика, генподрядчика. Полученные в 2024 году доходы — 123,6 миллиона рублей. Расходы — 126,3 миллиона рублей. Убытки составили 2,6 миллиона рублей», — сообщает бухгалтерская отчетность.
Известно, что одним из совладельцев «Ньютон Констракшн» на паритетных правах является экс-депутат тюменской облдумы, лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин. Застройщик входит в состав крупной девелоперской группы «Ньютон». По данным госреестра бухгалтерской отчетности, группа «Ньютон» также потеряла прибыль, но смогла остаться в плюсе: доходы компании составили 56,5 миллионов рублей, падение составило 79%.
В Тюмени «Ньютон» возводит 54,6 тысяч квадратных метров жилья в четырех жилых комплексах. Больше половины площадей возводится с переносом сроков более, чем на 1,5 месяца. В настоящий момент «Ньютон» занимает 24 строчку в местном и 338 строчку в федеральном рейтингах застройщиков.
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