Путин поздравил военных разведчиков с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных Сил с Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября. Поздравление российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником — Днем военного разведчика. Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания», — говорится в обращении президента. Поздравление Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в ходе специальной военной операции военные разведчики действуют на опасных участках, сражаются на линии боевого соприкосновения, вскрывают планы противника и проводят рейды в его тылу. Путин подчеркнул, что разведчики демонстрируют высокий профессионализм, хладнокровие и мужество.

Президент назвал символичным открытие в этот день мемориала «Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца». По его словам, память о боевых товарищах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, священна. Путин поблагодарил ветеранов и личный состав военной разведки за честную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья и удачи.

В России 5 ноября отметят День военного разведчика. Праздник был установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года и отмечается на государственном уровне, хотя официальным выходным не является.