Путин поздравил военных разведчиков с праздником

Путин поздравил граждан с Днем военного разведчика
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных Сил с Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября. Поздравление российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником — Днем военного разведчика. Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания», — говорится в обращении президента. Поздравление Путина опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что в ходе специальной военной операции военные разведчики действуют на опасных участках, сражаются на линии боевого соприкосновения, вскрывают планы противника и проводят рейды в его тылу. Путин подчеркнул, что разведчики демонстрируют высокий профессионализм, хладнокровие и мужество.
Президент назвал символичным открытие в этот день мемориала «Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца». По его словам, память о боевых товарищах, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, священна. Путин поблагодарил ветеранов и личный состав военной разведки за честную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья и удачи.
В России 5 ноября отметят День военного разведчика. Праздник был установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года и отмечается на государственном уровне, хотя официальным выходным не является.
Этот профессиональный праздник посвящен людям, чья работа требует тишины, точности и предельной ответственности. Они стоят на страже национальной безопасности, добывают важнейшие сведения и обеспечивают защиту России.
