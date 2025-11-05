В Екатеринбурге закрыли важное отделение Госавтоинспекции

В Екатеринбурге 5 ноября внезапно закрыли отделение Госавтоинспекции на Водительском проезде, 20. Из-за технических причин, не зависящих от инспекторов, там не получится зарегистрировать автомобиль, рассказали в ведомстве.

«Для минимизации неудобств сотрудники распределяют потоки граждан», — пояснили в ГАИ. Тем, кто уже находится в здании, предложили оказать услуги в другие дни, а также граждан направляют в другие подразделения.