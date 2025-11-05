Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Екатеринбурге закрыли важное отделение Госавтоинспекции

В Екатеринбурге закрылся межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГАИ
05 ноября 2025 в 16:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники направили граждан в другие подразделения

Сотрудники направили граждан в другие подразделения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 5 ноября внезапно закрыли отделение Госавтоинспекции на Водительском проезде, 20. Из-за технических причин, не зависящих от инспекторов, там не получится зарегистрировать автомобиль, рассказали в ведомстве.

«Для минимизации неудобств сотрудники распределяют потоки граждан», — пояснили в ГАИ. Тем, кто уже находится в здании, предложили оказать услуги в другие дни, а также граждан направляют в другие подразделения.

Инспекторы пообещали сообщить о возобновлении работы отделения. «Приносим извинения за временные неудобства», — подчеркнули в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал