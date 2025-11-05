Стоимость здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Перми снизилась на миллионы

Здание в центре Перми пустует уже более четырех лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь», которое находится на Комсомольском проспекте Перми, подешевело с 260 до 234 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте бесплатных объявлений «Авито».

«Комплекс находится на Комсомольском проспекте. Площадь объекта — более 1,6 тысяч квадратных метров, прилегающий земельный участок оформлен в аренду на 50 лет. Продажа происходит с полным комплектом оборудования, игровых автоматов, кинотеатром, проекторами. Стоимость — 234 млн рублей», — указал в объявлении продавец. В июне 2025 года здание было выставлено на продаже за 260 млн рублей.

Здание перестало использоваться по назначению после того, как детский центр, открывшийся здесь в 2016 году после реконструкции, прекратил работу. В дальнейшем «Октябрь» закрывали по требованию надзорных органов. В последний раз — в 2021 году. После этого центр окончательно прекратил деятельность.

