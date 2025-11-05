В Пермском крае четверо рыбаков утонули на Вишере

Все погибшие были опутаны рыболовными сетями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели четырех человек на реке Вишера в Пермском крае. 3 ноября 2025 года в водах реки, приблизительно в одном километре от населенного пункта Данилов луг, были обнаружены тела двух погибших мужчин 1958 и 1983 годов рождения. Они находились в непосредственной близости от лодки, при этом погибшие были опутаны рыболовными сетями.

«В ходе дальнейших поисков в полутора километрах от того же поселка следственно-оперативная группа обнаружила еще одну перевернутую лодку. Возле нее были найдены тела еще двух мужчин 1959 и 1971 годов рождения, также запутавшихся в рыболовных сетях», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

По данным следствия, трагедия произошла ночью, когда мужчины занимались рыбалкой. Сейчас следователями назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение.

Продолжение после рекламы