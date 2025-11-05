Запутались в сетях: что известно о трагической гибели рыбаков в Пермском крае

Погибшие пермяки рыбачили с лодок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае на реке Вишере погибли четверо мужчин. Все они занимались рыбалкой с лодок. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. URA.RU собрало воедино все, что известно о трагедии и погибших мужчинах.

Где нашли тела утонувших рыбаков

Тела погибших пермяков были обнаружены 3 ноября. Двое из них были примерно в одном километре от поселка Данилов луг. Двое других были на расстоянии полутора километров от того же поселка. Погибших из воды доставали спасатели.

Детали трагической гибели

Известно, что все четверо утонули во время ночной рыбалки. По данным СМИ, они употребляли алкоголь. Сообщается, что пермяки использовали рыболовные сети. Снасти намотало на винты моторов, из-за этого лодки перевернулись. Тела утонувших также были запутаны в сетях.

Личности погибших рыбаков

Известно, что двое рыбаков жили в поселке Данилов луг, двое других — в соседнем поселке Усть-Язьва. В одной лодке находились мужчины 67 и 42 лет. В лодке, что перевернулась дальше от Данилова луга, были мужчины 66 и 54 лет.

Действия правоохранительных органов