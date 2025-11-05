«Лукойл» определился с кандидатом в пермские депутаты

В 2016 году Надежда Лядова прошла по спискам ЕР, в 2021 году — по одномандатному округу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-советник генерального директора ООО «Лукойл-Инжиниринг» Надежда Лядова будет баллотироваться в депутаты заксобрания в 2026 году. Лядова уже два срока избирается в краевой парламент и намерена пойти на третий. Источник URA.RU в политэлитах говорят, что на днях ее выдвижение поддержали в головном офисе «Лукойла» в Москве.

«Бытовало мнение, что Лядова на новый срок не пойдет. Обсуждалось, что ее округ №27 вообще может отойти к газовикам. Но ситуация переигралась. Надежду Алексеевну „благословили“ в Москве на самом высоком уровне», — говорят инсайдеры.

Надежда Лядова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе «Лукойл-Пермь» сообщили, что у Надежды Алексеевны — отличные показатели по доверию избирателей по социсследованиям: «Но будет ли она участвовать в будущих выборных кампаниях, нам неизвестно».

