«Лукойл» определился с кандидатом в пермские депутаты
В 2016 году Надежда Лядова прошла по спискам ЕР, в 2021 году — по одномандатному округу
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Экс-советник генерального директора ООО «Лукойл-Инжиниринг» Надежда Лядова будет баллотироваться в депутаты заксобрания в 2026 году. Лядова уже два срока избирается в краевой парламент и намерена пойти на третий. Источник URA.RU в политэлитах говорят, что на днях ее выдвижение поддержали в головном офисе «Лукойла» в Москве.
«Бытовало мнение, что Лядова на новый срок не пойдет. Обсуждалось, что ее округ №27 вообще может отойти к газовикам. Но ситуация переигралась. Надежду Алексеевну „благословили“ в Москве на самом высоком уровне», — говорят инсайдеры.
Надежда Лядова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе «Лукойл-Пермь» сообщили, что у Надежды Алексеевны — отличные показатели по доверию избирателей по социсследованиям: «Но будет ли она участвовать в будущих выборных кампаниях, нам неизвестно».
Лядова с 2005 по 2011 годы работала директором ОАО «ПермНИПИнефть», с 2011 по 2021 годы была заместителем гендиректора — директора филиала ООО «Лукойл-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. Позже была советником гендиректора. В 2009 году удостоена звания «Почетный нефтяник» министерства топлива и энергетики РФ. В 2019 году она награждена Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Сейчас она заведует кафедрой ПНИПУ «Нефтегазовый инжиниринг». Входит в комитет по госполитике заксобрания. Также «Лукойл» в ЗС представляет Ольга Суднева (округ №20).
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!