Природа

Экология

В Пермском крае возбудили дело после разлива нефти в почву

В Пермском крае зафиксировано превышение содержания нефти в почве в 8 тысяч раз
05 ноября 2025 в 12:52
Происшествие зарегистрировано на территории Юсьвинского округа

Происшествие зарегистрировано на территории Юсьвинского округа

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае зафиксировано превышение содержания нефти в почве в 8 тысяч раз. Об обнаружении масштабного загрязнения на лесном участке в Пермском крае сообщила прокуратура региона.

«Происшествие зарегистрировано на территории Юсьвинского муниципального округа. В границах местного лесничества эксперты выявили опасный разлив нефтепродуктов. Результаты лабораторных анализов установили, что концентрация нефтепродуктов превысила фоновые значения более чем в 8 тысяч раз», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура осуществила проверку. Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли. Расследование находится под контролем природоохранной прокуратуры. 

