В Пермском крае возбудили дело после разлива нефти в почву
Происшествие зарегистрировано на территории Юсьвинского округа
В Пермском крае зафиксировано превышение содержания нефти в почве в 8 тысяч раз. Об обнаружении масштабного загрязнения на лесном участке в Пермском крае сообщила прокуратура региона.
«Происшествие зарегистрировано на территории Юсьвинского муниципального округа. В границах местного лесничества эксперты выявили опасный разлив нефтепродуктов. Результаты лабораторных анализов установили, что концентрация нефтепродуктов превысила фоновые значения более чем в 8 тысяч раз», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура осуществила проверку. Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли. Расследование находится под контролем природоохранной прокуратуры.
