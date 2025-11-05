Пермский край укрепляет международные связи на выставке в ОАЭ

Делегация Пермского края на переговорах в ОАЭ Фото: пресс-служба ФПП «Цифровая Россия»

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным принимает участие в международной выставке ADIPEC 2025 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). ADIPEC традиционно выступает точкой притяжения для ведущих компаний, инвесторов и отраслевых экспертов нефтегазового и энергетического комплекса мира, сообщает пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

«Для пермских предприятий участие в ADIPEC — это возможность найти новых партнеров, расширить экспорт на международном уровне и перенять опыт для внедрения инноваций в наше производство», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Фокус делегации Прикамья — расширение международного партнерства, экспорт технологий и продвижение промышленного потенциала региона на мировые рынки.

Регион представляют восемь промышленных предприятий, среди которых ПСС Экспорт, ЭЛКАМ, ЭРИС, Миракс, ИНГК, Полиэкс. На объединенном стенде региона — решения для нефтегазовой отрасли, системы газоанализа и промышленного контроля, электродвигатели и турбогенераторы, а также химические составы для повышения эффективности нефтедобычи.

«Пермский край демонстрирует, что может не только предлагать конкурентоспособные технологические решения, но и выстраивать долгосрочные партнерства с зарубежными государствами и компаниями. Это открывает новые экспортные возможности для предприятий. Участие региона в ADIPEC — стратегический шаг, укрепляющий позиции России на глобальном технологическом рынке», — подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.