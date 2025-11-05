Пермяки спасли лебедя с замерзшего озера под Суксуном

Улететь со своими на юг суксунский лебедь не смог из-за сломанного крыла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае водоемы начали покрываться льдом. Замерзло и озеро в селе Советная Суксунского озера. Без доступа к воде здесь оказался лебедь с поврежденным крылом, которого выручили в итоге местные жители.

«На озере в селе Советная плавал лебедь с поврежденным крылом. Местные жители очень переживали за птицу, когда водоем покрылся льдом. Отважные мужчины Поспелов Сергей, Кузнецов Максим и Малафеев Владимир спасли лебедя: забрали с замерзшего озера и перевезли в село Верх-Суксун, на родник с ключевой водой, которая не замерзает и зимой», — сообщает Информационный портал «Новая жизнь Суксун» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».