Пермяки спасли лебедя с замерзшего озера под Суксуном
Улететь со своими на юг суксунский лебедь не смог из-за сломанного крыла
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Пермском крае водоемы начали покрываться льдом. Замерзло и озеро в селе Советная Суксунского озера. Без доступа к воде здесь оказался лебедь с поврежденным крылом, которого выручили в итоге местные жители.
«На озере в селе Советная плавал лебедь с поврежденным крылом. Местные жители очень переживали за птицу, когда водоем покрылся льдом. Отважные мужчины Поспелов Сергей, Кузнецов Максим и Малафеев Владимир спасли лебедя: забрали с замерзшего озера и перевезли в село Верх-Суксун, на родник с ключевой водой, которая не замерзает и зимой», — сообщает Информационный портал «Новая жизнь Суксун» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как один из спасателей на широких лыжах осмелился выйти на тонкий лед озера. За веревку он привязал к себе резиновый тюб — в этот раз не чтобы кататься с горы, а в качестве спасательного круга на случай, если лед проломится. Так он смог догнать и поймать лебедя, который улететь не мог из-за поврежденного крыла.
