Стало известно, сколько пермских детсадов ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В 49 группах детсадов Пермского края объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ
05 ноября 2025 в 13:06
При этом общий показатель заболеваемости за неделю в регионе снизился на 17,7%

На прошедшей неделе в Пермском крае была временно прекращена посещаемость десятков детских садов. Данная мера связана с увеличением числа случаев ОРВИ среди воспитанников отдельных учреждений.

«Ограничения затронули 49 групп в дошкольных учреждениях. Всего речь идет о 31 детском саде», — сообщает Управление Роспотребнадзора на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 17,7% по итогам недели. В ведомстве также отметили, что количество жителей края, прошедших вакцинацию против гриппа, превысило отметку в один миллион человек. 

