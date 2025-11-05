Стало известно, сколько пермских детсадов ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ

При этом общий показатель заболеваемости за неделю в регионе снизился на 17,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На прошедшей неделе в Пермском крае была временно прекращена посещаемость десятков детских садов. Данная мера связана с увеличением числа случаев ОРВИ среди воспитанников отдельных учреждений.

«Ограничения затронули 49 групп в дошкольных учреждениях. Всего речь идет о 31 детском саде», — сообщает Управление Роспотребнадзора на официальном сайте.