Правительство выделит 430 миллионов рублей на жилье для инвалидов

«В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан — инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей», — говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте правительства. За счет этих средств новое жилье появится у 60 граждан. Его получат жители Мордовии, Якутии, Тывы, Чечни, Свердловской, Курганской, Новгородской областей и других регионов.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступят в силу другие новые меры поддержки для семей с двумя и более детьми, которые предусматривают и налоговые вычеты, и ежегодные выплаты. По мнению авторов закона, это должно стать ощутимой поддержкой для миллионов семей по всей стране: снизить финансовую нагрузку на родителей и позволить направить дополнительные средства на образование, отдых и развитие детей. При этом части семей будет отказано в получении такого вида помощи. Конкретные цифры и условия получения льгот — в материале URA.RU.