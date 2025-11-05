В Кургане Шумков и Науменко торжественно открыли новый участок улицы в Заозерном
Участок улицы Фарафонова открыли в Кургане (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане 5 ноября открыли для проезда новый участок улицы Фарафонова от Мальцева до 7-го микрорайона. Церемонию провели губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр города Антон Науменко, сообщают СМИ.
«Улица Фарафонова официально открыта для проезда. Новый участок дороги торжественно открыли губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Антон Науменко», — пишет «Область 45».
На улице Фарафонова уже функционируют светофоры — первые установили в сентябре возле школы, затем запустили остальные. Подрядчик оборудовал шесть остановочных пунктов: «Поликлиника № 1», «ФОК „Победа“, „СОШ № 52“, „Микрорайон № 12“, „Микрорайон № 13“ и „Микрорайон № 15“. Власти также планируют обустроить на новой дороге велосипедные дорожки. Рядом с улицей продолжается возведение других многоэтажных жилых комплексов.
Параллельно с этим в городе ведутся работы по расширению и благоустройству других магистралей. Так, улица Карельцева у ЦПКиО, где недавно завершена укладка асфальта на расширяемом участке дороги.
- Валентин05 ноября 2025 15:59Эта дорога какая-то сказочная. Сколько с ней возни было, подрядчик на сколько я знаю не один раз менялся. И вот, наконец-то пришло время завершить работы по ее строительству и теперь люди смогут ездить по ней. Хорошо бы еще она подольше простояла, чтобы ремонт как можно дольше не делали.
- Ангелина05 ноября 2025 15:56Хорошо, что до морозов успели закончить.
- Юра05 ноября 2025 15:55Очень ждал открытия этой дороги, потому что до дома быстрее добираться по ней. Теперь я надеюсь пробок не будет у нас.