В Кургане Шумков и Науменко торжественно открыли новый участок улицы в Заозерном

Участок улицы Фарафонова открыли в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 5 ноября открыли для проезда новый участок улицы Фарафонова от Мальцева до 7-го микрорайона. Церемонию провели губернатор Курганской области Вадим Шумков и мэр города Антон Науменко, сообщают СМИ.

«Улица Фарафонова официально открыта для проезда. Новый участок дороги торжественно открыли губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Антон Науменко», — пишет «Область 45».

На улице Фарафонова уже функционируют светофоры — первые установили в сентябре возле школы, затем запустили остальные. Подрядчик оборудовал шесть остановочных пунктов: «Поликлиника № 1», «ФОК „Победа“, „СОШ № 52“, „Микрорайон № 12“, „Микрорайон № 13“ и „Микрорайон № 15“. Власти также планируют обустроить на новой дороге велосипедные дорожки. Рядом с улицей продолжается возведение других многоэтажных жилых комплексов.

