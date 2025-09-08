Тонны зараженных апельсинов из Африки завезли в магазины Екатеринбурга

Зараженную партию не стали уничтожать
На полки в магазины Екатеринбурга и других городов Свердловской области завезли четыре тонны зараженных апельсинов из Южной Африки. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В отношении апельсинов были проведены необходимые мероприятия, включающие в себя досмотр и отбор проб. По результатам лабораторной экспертизы на цитрусовых обнаружено имаго красной померанцевой щитовки», — пояснили там.

Основной путь распространения щитовки — это посадочный материал (саженцы, черенки, рассада), а не плоды. Поэтому зараженные апельсины не несут существенной угрозы местным садам и хозяйствам и допущены к продаже.

