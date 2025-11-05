В России появятся детские сим-карты: как это будет работать

Родителям разрешили следить за детьми через специальные SIM-карты Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начало внедрение специальных SIM-карт для несовершеннолетних. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, новая услуга позволит родителям отслеживать местоположение детей в режиме реального времени без необходимости подачи дополнительных заявлений.

По словам министра, геолокационные данные будут предоставляться автоматически в рамках функционала детских сим-карт. Инициатива направлена на усиление мер безопасности и родительского контроля за передвижением несовершеннолетних. Подробнее о возможности отслеживать геопозицию ребенка — в материале URA.RU.

Для чего нужна детская SIM-карта

Минцифры России анонсировало введение специализированных SIM-карт для детей младше 14 лет с расширенными функциями родительского контроля. Как заявил министр Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция», такие сим-карты будут оснащены настраиваемыми фильтрами интернет-трафика и автоматическими ограничениями, сообщает РИА Новости.

Продолжение после рекламы

Новый продукт позволит блокировать регистрацию в социальных сетях через детский номер и ограничивать доступ к определенным онлайн-сервисам. Шадаев уточнил, что операторы связи будут обязаны предоставлять данную услугу, однако родители сохранят право отключать установленные ограничения по своему усмотрению.

По мнению министра, большинство родителей заинтересованы в предоставлении детям защищенных сим-карт с предустановленной системой фильтрации контента. Инициатива направлена на создание безопасной цифровой среды для несовершеннолетних пользователей.

Инициатива Шейкина

Сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой внедрения специального детского режима для SIM-карт как дополнительного инструмента защиты несовершеннолетних от мошенничества. Парламентарий подчеркнул, что существующих технических фильтров недостаточно и предложил расширить действующую систему белых списков сервисов.

Согласно концепции, в детском режиме связь будет ограничена проверенными контактами и сайтами, а при поступлении подозрительных вызовов родители будут получать автоматические уведомления, передает ТАСС. Шейкин также отметил важность активации встроенных детских режимов на мобильных устройствах, которые ограничивают установку приложений и фильтруют входящие звонки и сообщения. Дополнительно сенатор предложил внедрить образовательные меры: проведение с детьми разъяснительных бесед о распространенных схемах мошенничества и введение в школах уроков по цифровой безопасности.

Как отследить ребенка по телефону с помощью операторов связи

Определение местоположения ребенка с помощью мобильного телефона возможно с использованием технологии LBS (Location-based service), основанной на данных сотовых сетей и Wi-Fi-точек. Этот метод предполагает привязку телефона к базовым станциям оператора связи с последующим отображением локации на электронной карте.

Однако данный способ имеет существенный недостаток — низкую точность позиционирования. Как отмечают операторы связи, погрешность может составлять от 150 метров до километра. Важным условием работы сервиса является необходимость однократного подтверждения с телефона ребенка, после чего информация о его местоположении становится доступной для отслеживания, сообщает портал Hi-Tech Mail. С момента появления детских сим-карт местоположение ребенка можно будет отслеживать без подачи заявления.

МТС поиск

Сервис «МТС Поиск» предлагает комплексное решение для родительского контроля через приложение «Мой поиск — близкие на карте», доступное на платформах Android и iOS. Функционал сервиса включает не только отслеживание местоположения ребенка на карте в реальном времени, но и мониторинг баланса номера, уровня заряда аккумулятора и типа подключенной сети.

Продолжение после рекламы

Особенностью услуги является возможность создания геозон — виртуальных периметров, при входе или выходе из которых родители получают автоматические уведомления. Это позволяет контролировать посещение ребенком учебных заведений, секций и других важных мест.

Стоимость базового тарифа составляет 3 рубля в сутки, что включает возможность подключения до трех контактов для одновременного отслеживания. Сервис обеспечивает постоянную связь с близкими и оперативное реагирование в нестандартных ситуациях.

Билайн Координаты и Локатор





Оператор «Билайн» предлагает две услуги для определения местоположения. Сервис «Координаты» позволяет отслеживать до пяти абонентов сети с точностью до одного километра, используя данные базовых станций. Точность зависит от погодных условий, плотности застройки и количества вышек в зоне приема. Запросы на локацию можно отправлять не чаще чем раз в пять минут. Стоимость услуги составляет 1,7 рубля в сутки, передает портал Hi-Tech Mail.

Сервис «Локатор» предоставляет более широкие возможности: он позволяет определять местоположение абонентов любых операторов связи с аналогичным интервалом обновления. Дополнительно доступны функции поиска объектов на карте и определения собственных координат. Стоимость использования сервиса — 8 рублей в сутки.

Услуга МегаФон: Радар

Сервис «МегаФон: Радар» предоставляет возможность отслеживать местоположение ребенка через приложение или веб-сайт, независимо от оператора связи. Пользователи могут просматривать историю перемещений за любой период, устанавливать геозоны и получать уведомления о их пересечении.

Базовая версия «Радар-лайт» позволяет бесплатно определять локацию абонента не более одного раза в сутки. За 7 рублей в день доступна расширенная подписка, включающая неограниченное количество запросов и возможность одновременного отслеживания до пяти номеров.

Приложение «Родительский контроль» от Мегафон

Приложение «Родительский контроль» от МегаФон предоставляет комплексный набор функций для обеспечения безопасности ребенка. Сервис позволяет отслеживать местоположение на карте, контролировать уровень заряда батареи и состояние баланса телефона, передает Hi-Tech Mail. Родители могут настраивать геозоны и получать SMS-уведомления при их пересечении.

Функция «Безопасный интернет» дает возможность дистанционно ограничивать доступ к контенту для взрослых и управлять списком разрешенных приложений с установкой временных лимитов использования. Дополнительные настройки позволяют блокировать платные подписки, рекламные рассылки и звонки на международные номера, создавая защищенную цифровую среду для детей.

Продолжение после рекламы

Улуга Теле2: Геопоиск+

Услуга «Геопоиск+» от оператора Tele2 позволяет определять местоположение абонентов в пределах собственной сети. Для использования сервиса необходимо установить специализированное приложение или воспользоваться веб-версией на официальном сайте оператора. Стоимость услуги составляет 5 рублей в сутки.

«Родительский контроль» от Теле2

Сервис «Родительский контроль» от Tele2 предлагает расширенный функционал по сравнению с базовым «Геопоиском», позволяя одновременно добавлять до десяти детей и привлекать к контролю второго родителя. Услуга включает инструменты для ограничения интернет-доступа в заданное время, мониторинга используемых приложений, а также отслеживания баланса и уровня заряда телефона. Стоимость использования сервиса составляет 9 рублей в сутки.

Как отслеживать местоположение ребенка по телефону бесплатно

Определить местоположение ребенка можно с помощью GPS-технологий, которые обеспечивают высокую точность позиционирования — от 1 до 5 метров. Этот метод основан на получении сигналов со спутников и не требует дополнительных затрат, что делает его экономичным решением для родителей.

Для отслеживания подойдет любой смартфон с GPS-модулем. Если ребенок еще не пользуется телефоном, альтернативой могут стать специализированные GPS-трекеры, сообщает Hi-Tech Mail. Эти устройства выпускаются в различных форматах — часы, браслеты, брелоки или кулоны, многие модели оснащаются слотом для SIM-карты, что позволяет дублировать определение местоположения через сотовые сети при отсутствии спутникового сигнала.

Как отследить ребенка через iPhone

Для отслеживания местоположения ребенка через устройства Apple можно использовать приложение «Локатор» (ранее известное как «Найти iPhone» и «Найти друзей»). Для активации функции необходимо выполнить несколько шагов:

На устройстве ребенка требуется открыть раздел «Я» в приложении «Локатор» и активировать опцию «Поделиться геопозицией». Дополнительно в настройках телефона в разделе «Локатор» необходимо включить функцию «Найти iPhone».

На родительском устройстве во вкладке «Друзья» нужно добавить Apple ID ребенка и отправить запрос на доступ к геопозиции. После подтверждения запроса на детском устройстве родитель получает возможность в реальном времени отслеживать местоположение ребенка на карте через приложение.

Как отследить телефон ребенка Android

Владельцы смартфонов на Android могут отслеживать местоположение детей через сервис «Google Карты», при условии привязки устройства ребенка к аккаунту Google. Для активации функции необходимо на детском смартфоне открыть приложение Google Карты, перейти в профиль и выбрать опцию «Передача геоданных», сообщает Hi-Tech Mail. После активации функции «Показывать, где я» требуется указать родительский аккаунт и установить период отслеживания — для постоянного мониторинга выбирается режим «Пока я не отключу».

Продолжение после рекламы