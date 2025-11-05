Новый дом для пушистых любимцев: куда тюменцы могут сообщить о потерявшихся животных

В Тюмени работают несколько приютов для животных, которые готовы принять бездомных собак и кошек Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Тюменской области часто обнаруживают на улице потерявшихся или брошенных домашних животных — котят, собачек, попугаев. Однако, если приютить питомцев самостоятельно они не в состоянии, то жители региона могут обратиться в приюты и центры помощи. Куда и как местные жителям сообщить о потерянных животных — в материале URA.RU.

Куда можно сообщить о найденных животных

МКУ «ЛесПаркХоз»

В Тюмени работает единственный муниципальный приют для животных — МКУ «ЛесПаркХоз». Здесь содержатся питомцы, оставшиеся без хозяев. Помимо ухода за поступившими в организацию собаками и кошками, местные сотрудники организуют и передачу животных новым владельцам.

МКУ также занимается отловом бездомных животных. Уведомить организацию о потерявшемся питомце тюменцы могут по контактному телефону. Отлов производится по сформированному графику, или в экстренных случаях, если животное угрожает местным жителям. В данном случае тюменцам желательно сфотографировать «потеряшку» и назвать точное его местоположение.

Тюменцы могут сообщать о потерявшихся питомцам в приюты Фото: Илья Московец © URA.RU





«Лучший Друг»

В областной столице также работает и частный приют «Лучший Друг». Организация существует за счет пожертвований неравнодушных тюменцев. Здесь волонтеры ухаживают за питомцами и пристраивают их к новым хозяевам. На данный момент в организацию поступает множество бездомных собаки кошек, поэтому прием новых животных на содержание временно ограничен. Однако жители Тюмени могут оставить заявку в социальных сетях приюта, чтобы найти своему или бездомному питомцу нового хозяина.

«Потеряшки»

Уже более 15 лет в Тюмени действует благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки». Животные здесь содержатся на передержках у волонтеров и неравнодушных граждан.

Благотворительный фонд предлагает собственную платформу, где тюменцы могут отдать своего питомца в новые руки или сообщить о найденном животном. У организации есть специальный чат, в котором размещается информация о питомцах. Нынешние и будущие хозяева взаимодействуют самостоятельно внутри площадки самостоятельно.