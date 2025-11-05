Рынок повернулся другим боком: в Тюмени начала дешеветь аренда квартир

Кроме спроса на стоимость аренды влиет большое количество вышедших на рынок новостроек Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области после затяжного периода роста начали снижаться ставки долгосрочной аренды жилья. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе региона.

«Несколько месяцев мы наблюдали, как ставка неуклонно растет. Собственники повышали расценки, особенно в конце лета и начале осени, когда приезжают студенты из других регионов. В итоге к началу октября ставка в среднем уже превысила 30 тысяч рублей, но сейчас мы видим откат. За октябрь он составил около 4,5%, чуть больше даже. Медиана снова упала ниже 30 тысяч», — поделился собеседник с URA.RU.

Эксперты в области недвижимости отмечают, что схожая ситуация наблюдается во многих российских городах. При этом Тюмень на фоне других выглядит даже еще более выгодно, сообщил агентству директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«По данным портала „Мир квартир“, в среднем по 70 крупнейшим городам России однокомнатные квартиры подешевели на 0,5%, двушки — на 1,3%, трехкомнатные — на 1,7%. В Тюмени картина еще более показательна: в третьем квартале больше 21% арендодателей снижали ставки, средняя скидка достигла 8,3%, а повышать цены решились лишь 5% собственников. Это разворот тренда после нескольких месяцев стабильного роста», — отметил он.

По мнению Тумина, есть несколько влияющих на арендную ставку факторов. «Во-первых, завершился традиционный высокий сезон — сентябрьские переезды студентов и смена работы остались позади, спрос закономерно снизился. Во-вторых, на рынок продолжает выходить жилье, купленное в инвестиционных целях в период льготной ипотеки 2022-2023 годов. Владельцы не спешат продавать при текущих ставках выше 20% и предпочитают сдавать. Предложение растет, конкуренция усиливается. И наконец, сработал эффект отката: после взрывного роста цен в 2024 году арендаторы просто не готовы платить еще больше. Рынок нащупывает новое равновесие между запросами собственников и возможностями нанимателей», — пояснил Тумин.

Он добавил, что Тюмень, в отличие от столичного региона, не испытывает дефицит предложения, но есть стабильный приток новых квартир из недавно сданных домов. «Скорее всего, в ноябре-декабре небольшое снижение продолжится — это традиционно спокойные месяцы на рынке аренды», — подытожил Тумин.