Сколько стоит «переобуть» зимнюю резину в Тюмени

В Тюмени стоимость шиномонтажа начинается от 1 500 рублей
05 ноября 2025 в 16:23
Цены на шиномонтаж доходят до 4 000 рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени стоимость сезонного шиномонтажа для легковых автомобилей начинается от 1 500 тысяч рублей за колеса радиусом R13. Минимальная цена за R14 и R15 составляет 1 800 и 2 000 рублей соответственно. Данные о ценах взяты с сайтов СТО.

«Комплексный шиномонтаж легковых автомобилей. Радиус R13 — 1 500 рублей за четыре колеса. R14 — 2 100 рублей, R15 — 2 500 рублей»,— указано на сайте сервиса «Автостоп».

В шиномонтажной мастерской «Покрышкино» стоимость замены колес R13 составляет 1 500 рублей. За R14 и R15 придется отдать 1 900 и 2 000 соответственно.

В компании «Колеса даром» расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R13 будет стоить 2 080 рублей за две пары, R14 —1 800 и R15 — 2 200 рублей.

В службе «МастерШин» сезонная смена колес указана за четыре колеса. Радиус R13 — 2 200 рублей за четыре колеса. R14 — 2 400 рублей, R15 — 2 900 рублей.

В сервисе «Авто-1» «переобуть» комплект шин R13 будет стоить 2 800 рублей. R14 и R15 обойдется в 3 200 и 4 000 рублей соответственно.

