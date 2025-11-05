Сколько стоит «переобуть» зимнюю резину в Тюмени

Цены на шиномонтаж доходят до 4 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени стоимость сезонного шиномонтажа для легковых автомобилей начинается от 1 500 тысяч рублей за колеса радиусом R13. Минимальная цена за R14 и R15 составляет 1 800 и 2 000 рублей соответственно. Данные о ценах взяты с сайтов СТО.

«Комплексный шиномонтаж легковых автомобилей. Радиус R13 — 1 500 рублей за четыре колеса. R14 — 2 100 рублей, R15 — 2 500 рублей»,— указано на сайте сервиса «Автостоп».

В шиномонтажной мастерской «Покрышкино» стоимость замены колес R13 составляет 1 500 рублей. За R14 и R15 придется отдать 1 900 и 2 000 соответственно.

В компании «Колеса даром» расчет идет за одно колесо. Сезонный шиномонтаж R13 будет стоить 2 080 рублей за две пары, R14 —1 800 и R15 — 2 200 рублей.

В службе «МастерШин» сезонная смена колес указана за четыре колеса. Радиус R13 — 2 200 рублей за четыре колеса. R14 — 2 400 рублей, R15 — 2 900 рублей.