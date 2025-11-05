Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области 51-летний мужчина избежал тюрьмы за секс с подростком

В Тюменской области мужчине назначили обязательные работы за секс с 14-летней
05 ноября 2025 в 16:30
Отмечается, что половой акт был совершен без физического или психологического насилия

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сладковском районе Тюменской области 51-летний мужчина в машине занялся сексом с 14-летней девочкой. За это ему назначили 340 часов обязательных работ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Подсудимый (1974 года рождения), находясь в салоне автомобиля, совершил половой акт с несовершеннолетней потерпевшей, 2011 года рождения. Суд, исследовав все доказательства, назначил гражданину наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов», — рассказали в судах.

Указано, что физического или психологического насилия не было. Мужчина свою вину признал и извинился перед девочкой.

Ранее URA.RU писало, что жителя Исетского района признали виновным в сексуальном насилии над мальчиком, которого он взял под опеку. За это мужчина был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

