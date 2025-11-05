В Тюмени экс-инженер получил 3,5 года колонии за 26 взяток

Всего он получил 26 взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени бывший инженер получил 3,5 года колонии за взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Мужчина брал деньги за подписание документов о качестве ремонта домов без фактической проверки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Он получал от четырех представителей коммерческих организаций вознаграждения в виде денег за подготовку и подписание документов о надлежащем качестве проведенных работ по ремонту и реконструкции многоквартирных жилых домов в Тюмени без фактического осмотра объектов. Подсудимый всего получил 26 взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.