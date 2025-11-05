Риф Динмухаметов участвовал в четырех военных кампаниях Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Ветеран СВО Риф Динмухаметов открыл в Металлургическом районе Челябинска клуб единоборств. По словам Динмухаметова, около четверти воспитанников клуба «Оберег» являются детьми бойцов специальной военной операции.

«Клуб открылся в апреле, и уже сейчас в нем занимаются около 120 детей и 60 взрослых. Среди наших воспитанников много детей из многодетных и малоимущих семей, порядка 30 детей участников СВО», — сообщил Динмухаметов корреспонденту URA.RU на встрече с журналистами.

Руководитель клуба проходил службу в Таджикистане, в Сирийской арабской республике, в Ливии и в зоне проведения специальной военной операции, награжден медалями. Он с детства занимался спортом, увлекался боксом, затем ММА, стал чемпионом УрФО по кикбоксингу. Однако профилем клуба является не только спортивное, но и патриотическое воспитание.

«Мы не просто занимаемся тренировками и выездами на соревнования, но и патриотическим воспитанием. Проводим уроки мужества, организуем встречи с участниками СВО. Воспитываем уважение к старшим, любовь к Родине», — подчеркнул Динмухаметов.

Мечта с ответственностью

Открытие клуба для бойца — воплощение собственной детской мечты. Чтобы открыть в Челябинске школу смешанных единоборств, он продал квартиру и приобрел необходимое оборудование. В своей школе ветеран тренировки по направлениям ММА, бокс, кикбоксинг, грепплинг для детей и взрослых. Однако, реализуя ее, руководитель клуба демонстрирует пример высокой социальной ответственности.

Спонсора у клуба нет, а средства на инвентарь нужны. Поэтому занятия являются платными, но для ряда категорий воспитанников клуба действуют скидки.

«Для детей из многодетных и малоимущих семей предусмотрены скидки. Дети участников специальной военной операции также занимаются со скидками», — отметил руководитель клуба.

Задача — воспитать патриотов

Назвать свой клуб боец СВО решил в честь челябинского 23-го отряда специального назначения войск Росгвардии «Оберег», где служил он сам. Представитель отряда спецназа Росгвардии «Оберег» с позывным «Псих» рассказал, что руководство и личный состав отряда поддержали идею создания клуба.

«Клуб воспитывает патриотов. Руководство отряда проводит патриотические мероприятия в школах, детсадах, в том числе в клубе. В мае воспитанники клуба ездили в Саргазы на ежегодный турнир, посвященный памяти героев спецназа. Достойно выступили, проявили характер и готовность идти вперед. Кроме того, им прививают навыки тактической медицины, которые могут пригодиться в жизни. В целом, у нас общая задача — воспитать патриотов», — сообщил сотрудник Росгвардии.

Дети занимаются — мама спокойна

У Ирины Сельнициной трое детей, и все они занимаются в клубе. Старшая дочь Ярослава уже стала чемпионкой Челябинской области по ММА.

«Здесь качественное спортивное развитие, хорошая дисциплина, перспективы. Я обрела спокойствие за своих детей, когда они начали заниматься в „Обереге“. Уверена, что тренеры могут помочь воспитанникам не только развиваться в спорте, но и дать им ценный совет, который поможет в жизни», — считает женщина.