Бурильщики стали самыми оплачиваемыми в добывающей отрасли Челябинской области

У работников горнодобывающей промышленности кадровики определили новую элиту по размеру зарплат. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», бурильщики могут рассчитывать на 131,7 тысячи рублей.

«Профессия бурильщика стала одной из самых высокооплачиваемых в добывающей отрасли региона. Для специалистов этой категории среднее зарплатное предложение — 131,7 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в офисе «Авито Работы».

Больше всего вакансий в добывающей отрасли области приходится на сварщиков, что связано с активной модернизацией оборудования и строительством новых промышленных объектов. Среднее зарплатное предложение для сварщиков достигло 114,7 тысячи рублей в месяц.

На второй позиции по востребованности оказался машинист спецтехники, без которого невозможно выполнение буровых и транспортных работ. Этим специалистам предлагали в среднем 115,7 тысячи рублей ежемесячно. Третье место в рейтинге востребованных специалистов-горняков заняли водители грузового транспорта. Их средняя заработная плата — 110,5 тысячи рублей.